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وزير الخارجية الإيرانى: تحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ

الأحد، 14 أبريل 2024 01:08 م
وزير الخارجية الإيرانى: تحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ هجوم إيران على إسرائيل
وكالات

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قال وزير الخارجية الإيراني، تحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ، موضحا فى مؤتمر صحفى، أن هجوم إسرائيل على قنصليتنا مخالف للقوانين والمواثيق الدولية. 


وأضاف أن بريطانيا وفرنسا عرقلتا صدور بيان عن مجلس الأمن يدين العدوان على قنصليتنا، موضحا أن عزوف مجلس الأمن عن إصدار بيان بشأن العدوان على قنصليتنا شجع نتنياهو على خرق القوانين.


وقال وزير الخارجية الإيراني، إن إسرائيل ترتكب الجرائم ومجازر الإبادة في غزة والضفة الغربية، وأن المجتمع الدولي يدعو إيران لضبط النفس ويتغاضى عن جرائم إسرائيل. 


وأوضح أن العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل أمس كانت محدودة.

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.







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