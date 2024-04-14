وزارة العمل تصرف منحا لمليون و100 ألف عامل مُسجل بقاعدة البيانات تحديث

كتبت آية دعبس

- التأمين على العامل ضد إصابات العمل وصرف 200 ألف جنيه لحالات الوفاة كتعويض للأسرة أبرز الخدمات

تواصل الدولة ممثلة فى وزارة العمل، دعم العمالة غير المنتظمة ضمن أولوياتها باعتبارهم أحد الفئات الأكثر احتياجا، فمنذ جائحة كورونا في عام 2019، تعمل الوزارة على حصر تلك الفئة من العمالة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات، حتى بلغت أعداد المُسجلين نحو مليون و100 ألف عامل غير منتظم، كما تعمل الوزارة حاليا على إطلاق المنصة الرقمية للعمالة غير المنتظمة تدريجيا بالمحافظات، وأصبحت تعمل حاليا في 3 محافظات هي: الإسكندرية، بورسعيد، الجيزة، ومن المنتظر أن يتم تعميمها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقد بلغت إجمالي المبالغ المنصرفة حتى الآن 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا، كما تم استخراج بوليصات تأمين بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه، تُغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى و الوفاة، واستخراج شهادات أمان بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه، فضلا عن تشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى.

وتقدم منظومة وزارة العمل، للعمالة غير المنتظمة المُسجلة على قاعدة البيانات، عددا من الخدمات الاجتماعية والصحية، من أهمها،:

- حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.

- العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ 10.000 جنيه.

- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل 5.000 جنيه.

- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

- وفى حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

- وفى حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.



وتشمل الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة:

- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.

- في حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

- بخلاف التأمين على العامل نفسه فى مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتى بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر.

كما تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف، وذلك بخلاف المنحة التي بدأت وزارة العمل تصرفها مؤخرا للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 200 ألف جنيه فى حالات الوفاة الناتجة عن حادث، والعجز الجزئى – يتم تحديد قيمة المنحة وفقا لنسبة العجر-، وذلك ضمن تطوير منظومة حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، حيث تم زيادة المنح الدورية من 4 منح سنوية إلى 6 منح سنوية بإضافة منحتى شهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد، بخلاف منح: عيد الأضحى، وعيد الفطر، والمولد النبوي، وعيد العمال، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، بقيمة 500 جنيه لكل منهم، تُصرف من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.



وتؤكد وزارة العمل، أن صرف كافة المنح الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قاصر فقط على العمالة المسجلة فعليا بقاعدة بيانات الوزارة، عن طريق أصحاب الأعمال ومفتشى العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بالمديريات فقط، كما تواصل الوزارة ومديرياتها عمليات الحصر والتسجيل وتقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئة.