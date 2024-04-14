وزارة الصحة توجه رسالة هامة لحماية العين من خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الحفاظ على صحة العينين يسهم في تحسين جودة الحياة، وتابعت: "يجب ارتداء النظارات الشمسية والقبعات ذات الحواف في الهواء الطلق لتقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي قد تؤدي إلى تلف العين".

وتابعت : لا بدّ من حماية العينيْن من التعرض لأشعة الشمس، لا سيّما في الأجواء المُشمسة حيث من الشائع التعرض لأشعة الشمس طوال أيّام السنة، مثل الشرق الأوسط.

واضافت : تنبعث الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، وهي شكل من أشكال الطاقة التي تشبه الضوء المرئي أو الأشعة السينيّة والتي تستطيع إحداث ضرر للجلد والعينيْن.

وتُعتبر أشعة الشمس المصدر الرئيسي للأشعة فوق البنفسجية، حيث تنبعث منها الموجات فوق البنفسجية الطويلة والموجات فوق البنفسجية المتوسّطة والتي يُعتبر كلّ منهما مضرّاً.

ومن شأن الموجات فوق البنفسجية الطويلة أن تسبّب تشيّخ الجلد ويؤدّي التعرّض إلى الموجات فوق البنفسجية المتوسّطة إلى الإصابة بحروق الشمس.

وتبلغ الأشعة فوق البنفسجية أوجّها في منتصف النهار وخلال أشهر ذروة الصيف، وتزداد قوّتها بالقرب من خط الاستواء.