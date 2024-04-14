وزارة التعليم: أسئلة امتحانات نهاية العام خالية من الأخطاء

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون أسئلة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خالية من الأخطاء اللغوية وأخطاء الطباعة، مشددة على أن تكون الأسئلة واضحة من حيث الصياغة ولا تحمل أي ألغاز، مع الالتزام بمواصفة الورقة الامتحانية في جميع المواد، موضحة أن أي مشكلات في الصياغة سوف تتحملها اللجنة الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يجب أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها ، وأن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب ، وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

الجدير بالذكر أن امتحانات نهاية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو 2024.

