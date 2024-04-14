نقيب الزراعيين: صرف معاشات يناير وفبراير من عام 2020 مطلع مايو المقبل

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن النقابة تبدأ في صرف معاشات شهري يناير وفبراير من عام 2020 مطلع مايو 2024، لنحو 250 ألف عضو مستحق للمعاشات، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 25 مليون جنيه، بواقع 200 جنيه لكل مهندس زراعى.

وأوضح خليفة في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن النقابة انتهت من صرف معاشات عام 2019 بشكل كامل للمستحقين قبل إجازة عيد الفطر، لافتا إلى أن النقابة تعمل خلال الفترة الجارية على الإلتزام بآليات للاستغلال الأمثل لأصولها على مستوى الجمهورية، لزيادة مواردها ومن ثم دعم صرف المعاشات المتأخرة، لافتا إلى أنه تم طرح مناقصتين خلال الفترة الماضية لناديين للأعضاء في محافظتى بورسعيد والعريش، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية انتهت وبدأ العمل بهم حاليا.

كان قد قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه لأول مرة فى تاريخ النقابة، أى منذ 30 عاما تتمكن النقابة من الالتزام بصرف المعاشات لكل الأعضاء المستحقين لمدة عام كامل، 12 شهرا متواصلة دون انقطاع، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كان يتم صرف 8 أشهر حد أقصى طوال العام، وعمل المجلس الحالى على زيادتها حتى وصلت إلى 10 أشهر، وأخيرا تمكنا من صرف العام كاملا.