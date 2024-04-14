نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: أفعال إيران تهدد أمن كل دول المنطقة

كتب محمد شرقاوى

قال نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إن أفعال إيران لا تهدد فقط أمن إسرائيل بل أمن كل دول المنطقة.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجوم إيران على إسرائيل، والتى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا سنتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران ويتعين على مجلس الأمن إدانة سلوكها

وتابع أنه لدى مجلس الأمن الدولي التزام بألا يدع أفعال إيران تمضي دون رد.

وشنت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له.



وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

