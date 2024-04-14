مياه المنوفية: أنشطة توعوية لترشيد الاستهلاك بمركز شباب أشليم السبت المقبل

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن إدارة التوعية بالشركة، ستنظم يوم السبت 20 أبريل عددا من الأنشطة التوعوية ، بقرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأكد نجيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تلك الأنشطة توعية المواطنين بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الإهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجارى المائية .

وأشار، إلى تنوع فعاليات الحملة لتشمل رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب و عمل ندوات للتوعية وتنفيذ توعية ميدانية وتركيب قطع موفرة بالمصالح الحكومية وألعاب تفاعلية ومسابقات للأطفال بالقرية لحثهم على الحفاظ على مياه الشرب وتعليق ملصقات توعوية للحفاظ على المياه بنواحي القرية بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك .