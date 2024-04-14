مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2024 .. إنفوجراف

يبحث البعض عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، من أجل معرفة إمكانية ترتيب أمورهم وفقا لتلك العطلات والاحتفال بها أيضًا.

وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024:

- عيد تحرير سيناء:

الخميس 16 شوال

25 أبريل 2024

- عيد العمال:

الأربعاء 22 شوال

1 مايو 2024

- شم النسيم:

الإثنين 27 شوال

6 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة

15 يونيو 2024

- عيد الأضحى المبارك:

الأحد 10 ذو الحجة

16 يونيو 2024

- عيد الجلاء 1956:

الثلاثاء 12 ذو الحجة

18 يونيو 2024

- ثورة 30 يونيو 2013 :

الأحد 24 ذو الحجة

30 يونيو 2024



- الإثنين 8 يوليو

بمناسبة رأس السنة الهجرية



- الثلاثاء 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952



- الإثنين 16 سبتمبر

المولد النبوى الشريف

- الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)



