مندوب روسيا لمجلس الأمن: هجوم إيران ليس من فراغ.. ونتيجة عدم تحرككم

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن إننا حذرنا حين تم قصف القنصلية الإيرانية في دمشق من عدم إدانة الأمر بمجلس الأمن، مشيرًا إلى أنها لو كانت بعثة غربية هي التي هوجمت في دمشق لكان الموقف مختلفا.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجوم إيران على إسرائيل، تنقلها قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجوم الإيراني لم يأت من فراغ وجاء نتيجة لعدم تحرك المجلس ردا على هجوم إسرائيل، مؤكدا أن عدد من أعضاء مجلس الأمن يعتمدون ازدواجية مزعجة في المعايير.

وشنت إيران، ليل السبت - ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له



وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

