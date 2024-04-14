مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: إيران دولة قراصنة.. وجرائمها فظيعة

أحمد علوى

قال المندوب الإسرائيل في الأمم المتحدة خلال الجلسة الطارئة بمجلس الأمن، أن هذه الهجمة المباشرة على إسرائيل كانت الأولى من نوعها، وان العالم يشهد تصعيدا غير مسبوق بعد هجوم إيران.

و من جانبه قال المندوب الروسي بمجلس الأمن، فاسيلى نيبينزيا، خلال الجلسة الطارئة لبحث الهجوم الإيرانى على اسرائيل، "ما نشهده اليوم بمجلس الأمن عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا".

وأكد المندوب الروس، أن الصمت خلف الأسباب الكامنة وراء الأزمة غير مقبول، وما حدث بالأمس لم يأت من فراغ وجاء نتيجة لعدم تحرك المجلس ردا على هجوم إسرائيل، ولو كانت بعثة غربية هي التي هوجمت لكان الموقف مختلفا

وأضاف حذرنا حين تم قصف القنصلية الإيرانية في سوريا من عدم إدانة الأمر بمجلس الأمن

وتابع: "النظام الإيراني يتصرف كـ"نظام نازي" ينشر الموت والدمار في كل مكان، وهى " دولة قراصنة " تهدد التجارة البحرية العالمية، وظلت تنتهك قرارات الأمم المتحدة منذ سنوات ويجب إيقافها عند حدها، علينا أن نحمّل إيران مسؤولية جرائمها الفظيعة