اليوم السابع
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مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء يستهدف 150 ألف طن سنويًا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 أبريل 2024 03:00 ص
مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء يستهدف 150 ألف طن سنويًا.. اعرف التفاصيل بتروكيماويات - ارشيفية
كتبت مروة الغول

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يستهدف قطاع البترول التوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية فى هذا المجال حيث تتضمن رؤية وزارة البترول  للتحول الطاقى والسياسات المُتبعة للخفض التدريجى للانبعاثات وبما يخدم استراتيجية تحويل  مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة ويستهدف  مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء لتلبية جانب من الاحتياجات المحلية والتصدير وفيما يلى أهم المعلومات  وكانت  كالتالى:

 
-يهدف المشروع إلى إنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء.

‐ كوقود نظيف هذا وقد تم توقيع اتفاق تنفيذ المشروع مع شركة سكاتك النرويجية خلال فعاليات مؤتمر المناخCop28.

-هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم فى أغسطس2023 تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط لتنفيذ المشروع.

‐ كأول شركة تؤسس إلكترونياً في مصر وذلك ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.







البترول

المشروعات

مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء




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