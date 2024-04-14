اليوم السابع
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مر صدفة بمشاجرة.. مقتل مواطن في تبادل إطلاق رصاص بالمنيا

الأحد، 14 أبريل 2024 11:48 ص
مر صدفة بمشاجرة.. مقتل مواطن في تبادل إطلاق رصاص بالمنيا قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مقيم بدائرة المركز مصاب بعيار نارى، توفـى أثناء إسعافه.

بالفحص تبين أنه أثناء سير المجنى عليه مترجلاً بإحدى القرى بدائرة المركز حدثت إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بين طرف أول (شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم") وطرف ثان أحد الأشخاص مقيمون بدائرة المركز لخلافات بينهم، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم فأحدثوا إصابة المتوفـى الذى تصادف مروره أثناء المشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الواقعة 3 فرد محلى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.







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