مركز المناخ: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم تصل لـ38 درجة الأربعاء

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بسبب منخفض سطحى مؤقت سيؤدى إلى ارتفاع الحرارة بداية من اليوم الأحد ليصل إلى قيم قياسية الأربعاء تتجاوز 36-38°م على جميع المناطق وتستمر الخميس بالصعيد.

وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح الجنوبية الساخنة فى صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 35-45 كم / ساعة.

أضاف فهيم أن شهر برمودة بدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو و هو ثالث شهر فى فصل "برت" يعنى "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضى مصر فى الاكتساء باللون الاخضر.

ومن الامثال المرتبطة بهذا الشهر "برمودة، دق العامودة"، وهو ما يعنى دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للدراس أو تذرية حبوبه بعد الحصاد .

أوضح فهيم أن برمودة هو شهر ضم ودراس القمح ورد الجميل لكل مزارع مجتهد استمر على مدار 150 إلى 160 يومًا فى رعاية محصوله، مشيرًا إلى أن هذا العام سوف يكون موسم خير لمحاصيل القمح والفول البلدى ومحاصيل الاعشاب الطبية "كمون/يانسون/كراوية/ شمر / كسبرة".