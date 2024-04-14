مركز الإصلاح والتأهيل بأخميم يستقبل وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج .. فيديو

كتب محمد شرقاوى

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل باخميم بسوهاج، وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج للإطلاع على مرافقه ومنشآته ومنظومة السياسة العقابية الحديثة المطبقة داخله، والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.





وكانت وزارة الداخلية نظمت احتفالية داخل "مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان" بمناسبة عيد الأم، تضمنت برنامجا ترفيهيا تخلله توزيع هدايا رمزية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن.

وشهدت تلك الاحتفالية مشاركة عدد من ممثلى المجالس القومية المتخصصة وبعض منظمات المجتمع المدنى.

ولاقت تلك الاحتفالية استحساناً وإشادةً من الحضور كما أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقلة نوعية فى تطبيق مبادىء ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

يأتي ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص الوزارة على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.