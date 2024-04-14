اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 05:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

للإطلاع على مرافقه ومنشآته..

مركز الإصلاح والتأهيل بأخميم يستقبل وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج .. فيديو

الأحد، 14 أبريل 2024 05:27 م
مركز الإصلاح والتأهيل بأخميم يستقبل وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج .. فيديو مركز الإصلاح والتأهيل اخميم
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل باخميم بسوهاج، وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج للإطلاع على مرافقه ومنشآته ومنظومة السياسة العقابية الحديثة المطبقة داخله، والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية نظمت احتفالية داخل "مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان" بمناسبة عيد الأم،  تضمنت برنامجا ترفيهيا تخلله توزيع هدايا رمزية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن.

وشهدت تلك الاحتفالية مشاركة عدد من ممثلى المجالس القومية المتخصصة وبعض منظمات المجتمع المدنى.

ولاقت تلك الاحتفالية استحساناً وإشادةً من الحضور كما أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقلة نوعية فى تطبيق مبادىء ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

يأتي ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص الوزارة على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.







مركز الإصلاح والتأهيل اخميم

مركز الإصلاح والتأهيل

جامعة سوهاج

سوهاج




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة