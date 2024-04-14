محافظ القليوبية يتفقد شوارع بنها والخصوص وشبرا لمتابعة منظومة النظافة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى، اليوم الأحد، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد عدد من مدن المحافظة لمتابعة منظومة النظافة والتجميل.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه شملت الجولة المرور علي منطقة كفر الجزار وشارع فريد ندا وشارع المحطة وشارع سعد زغلول ومنطقة أتريب بمدينة بنها، وتفقد مدينة الخصوص والمرور علي محور الخصوص الجديد، وتفقد مدينة شبرا الخيمة والمرور علي منطقة مسطرد ومحور الفريق العصار وشارع 135 وشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، ومدخل شارع أحمد عرابي ومنطقة كلية الزراعة ومحيط مستشفي الناس بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للتأكد من انتظام العمل خلال أجازة عيد الفطر المبارك وتواجد فرق النظافة بالشوارع ورفع التراكمات أولا بأول.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بالعمل علي مدار الساعة وانتظام النوبتجيات والتأكيد علي رفع تراكمات القمامة وخلو الشوارع من الإشغالات وزيادة عدد صناديق القمامة في الشوارع الرئيسية ورفع أي إشغالات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والاهتمام بتشجير الشوارع والمناطق العامة تفعيل المتابعة الميدانية لضبط أي مخالفات والتعاون مع المواطنين للحفاظ على نظافة المدن.

وأكد المحافظ، على أهمية النظافة العامة في الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة التزام المحافظة بتطبيق منظومة النظافة الجديدة بكفاءة عالية من خلال زيادة مربعات الجمع السكني وزيادة المعدات والعمالة وكنس الأتربة من علي جانبي الطرق واستغلال الجزر الوسطي من خلال التشجير وإقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتدر عائد لصندوق خدمات المحافظة.

كما أكد المحافظ، علي حرص المحافظة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين حيث تأتي هذه الجولة ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة في جميع مدن المحافظة، كما تعمل المحافظة على تطوير منظومة النظافة باستخدام أحدث التقنيات والمعدات وتسعى المحافظة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

جاءت الجولة بحضور كلا من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص، ونائبي رئيسي حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة، ومسئولي الشركة المسؤولة عن ملف النظافة في تلك المدن.



جانب من الجولة والتفقد (2)



جانب من الجولة والتفقد (1)



جانب من الجولة والتفقد (3)