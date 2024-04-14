محافظ الشرقية يعلن جاهزية صوامع التخزين لاستقبال موسم القمح 2024

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن جاهزية مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم 2024م بصوامع ومراكز تجميع المحافظة، لافتاً إلى كونه في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين حيث يعتبر مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض وما يحققه من عائد اقتصادي وتنشيط الصناعة الغذائية.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح التابعة للجهات المتنوعة كالأتي "البنك الزراعي المصري - شركة مطاحن شرق الدلتا - إدارة شؤون التفتيش "صيانة الحبوب" الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة"، مشيرة إلى أن الاقماح المحلية لموسم 2024 م يتم توريدها إلى 56 صومعة وهنجر ومراكز تجميع مطورة حكومية تنوعت كالآتي:

- 41 مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية 256.852 طن .

- 13 صومعة بإجمالي سعة تخزينية 472.000 طن.

- هنجر باجمالي سعة تخزينية 1000طن.

- بنكر بإجمالي سعة تخزينية 70.400 طن.

أشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة توافر الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح كالآتي :

1- التأكد من خلو المواقع التخزينية لاستقبال الأقمـاح المحلية موسم 2024 من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة.

2- نظافة وتطهير الصوامع والهناجر والبناكر من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح موسم 2024 م .

3- توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون والهناجر والبناكر كذلك توافر وسائل الحماية المدنية بالصوامع.

أضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محلياً والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي :

- 2000 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط.

- 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط.

- 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وفي سياق موازٍ أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدانا ومساحة القمح أقل من فدان بلغت 144046 فدان كما بلغت إجمالي مساحة الحقول الإرشادية 1355 فدان.

مشيراً إلى أن الأصناف المزروعة من القمح تنوعت ما بين (مصر 4- مصر3 - سخا 95 - جيزة 171 - سدس 14 - أجاسيد 22 ) لافتاً إلى أن المديرية وضعت خطة لتنظيم قوافل الإرشاد الزراعي مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي وإيجاد حلول مناسبة لها وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية حول آليات وطرق الزراعة السليمة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.