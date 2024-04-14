اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى عمان وبيروت وأربيل وتل أبيب

الأحد، 14 أبريل 2024 12:49 م
لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى عمان وبيروت وأربيل وتل أبيب طيران لوفتهانزا
وكالات

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قالت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، الأحد، إنها ستعلق رحلاتها إلى عمّان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى الاثنين على الأقل في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وأضافت في بيان، أنها ستعمل أيضاً على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق في المستقبل المنظور.

وسبق أن أعلنت لوفتهانزا التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، الجمعة، أنها ستعلق رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 أبريل، ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.







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