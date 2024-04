لقطات لإسقاط الدفاع الجوى الإسرائيلى لصواريخ ومسيرات فى سماء تل أبيب

وصلت الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التى تم إطلاقها من العراق سماء إسرائيل، بينما تمكن الدفاع الجوى الإسرائيلى من إسقاط العشرات منها.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران باتجاه إسرائيل ، حيث تعيش إسرائيل فى حالة من الرعب، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا ، بمن فيهم قادة الحرس الثورى الإيرانى.

Footage from Ashkelon, Israel captures the confrontation between the 'Iron Dome' defense system and Iranian drones launched from Lebanon and Syria. #Iran pic.twitter.com/Jh6IPHjkCO