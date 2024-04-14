لقطات لإسقاط الدفاع الجوى الإسرائيلى لصواريخ ومسيرات فى سماء تل أبيب

محمد جمال

وصلت الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التى تم إطلاقها من العراق سماء إسرائيل، بينما تمكن الدفاع الجوى الإسرائيلى من إسقاط العشرات منها.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران باتجاه إسرائيل ، حيث تعيش إسرائيل فى حالة من الرعب، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا ، بمن فيهم قادة الحرس الثورى الإيرانى.

Footage from Ashkelon, Israel captures the confrontation between the 'Iron Dome' defense system and Iranian drones launched from Lebanon and Syria. #Iran pic.twitter.com/Jh6IPHjkCO — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) April 13, 2024

ووفقا لتقدير المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيلية: الطائرات المسيرة يتوقع أن تصل إلى “إسرائيل” الليلة بين الساعة الثانية والرابعة فجراً.

ولعل أهم عائق يواجه الصراع بين إسرائيل وإيران هو قضية المسافة، فأهداف إيران المحتملة تبعد ما بين 1500 كيلومتر و2200 كم عن إسرائيل, وهذا هو أقصى ما يمكن للمقاتلات الإسرائيلية أن تصله حتى فى حالة إعادة تزويدها بالوقود فى الجو، حيث تبلغ المسافة بين إيران وإسرائيل إلى أكثر من 1200 كم .

ويقضى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع فى منزل مجهز بمأوى صواريخ متطور ، وفقا لموقع الأخبار الأمريكى “أكسيوس”.



وأكد الموقع أن نتنياهو وزوجته سيقضيان عطلة نهاية الأسبوع فى منزل عائلة الملياردير اليهودى الأمريكى سيمون فاليك فى القدس.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن عاد إلى واشنطن اليوم ، قاطعا عطلة نهاية الأسبوع ، للتشاور مع فريقه للأمن القومى حول الأحداث فى الشرق الأوسط.

و قررت إسرائيل إغلاق المدارس وإلغاء الأنشطة التعليمية والشبابية المقرر إجراؤها فى الأيام المقبلة بمناسبة عيد الفصح اليهودى ، بسبب هجوم محتمل من قبل إيران ، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجرى إن جميع قوات الجيش وضعت على أهبة الاستعداد ، مؤكدا أن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات فى إطار حالة الاستعداد.

بدورها ، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدنى الأردنية عن الإغلاق المؤقت للمجال الجوى للبلاد أمام الحركة الجوية ابتداء من الليلة.

أعلن الجيش الإسرائيلى فى وقت متأخر من يوم السبت أن إيران شنت هجوما يسيرا على إسرائيل ” من أراضيها.”

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلى دانيال هاجرى فى خطاب بثه التلفزيون ان” ايران شنت مسيرات من اراضيها باتجاه اسرائيل”.

من جانبها ، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإيرانية بدون طيار أطلقت من إيران وكانت متجهة إلى إسرائيل ، وأنها قد تستغرق ساعات للوصول.

من جهة أخرى كشف مصدر أمنى لشبكة العربية عن عبور مسيرات إيرانية عبر محافظتى الناصرية وميسان فى العراق.