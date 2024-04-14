غضب ألمانى بسبب تغريدة نائب رئيس البرلمان التى تتهم إسرائيل باستفزاز إيران

كتبت: هناء أبو العز

أثارت نائبة رئيس البرلمان الألمانى أيدان أوزوجو، غضبًا ألمانيًا، بعد أن نشرت على حسابها الرسمي بموقع إكس تعليقًا على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، ولكن ليس بإدانته، بل بإلقاء اللوم على إسرائيل، واستفزازها إيران وغيرها بأفعالها ضد الفلسطينين، مما جعلها عرضة للهجوم والتصعيد فى الشرق الأوسط.

وطالب المحتجون على التغريدة باستقالة إيدان مؤكدين أنها لا تستحق منصب نائب رئيس البوندستاغ الألماني.

وقال ستيفان ليبيج ، أستاذ علم الاجتماع في جامعة برلين الحرة فى تغريدة على منصة إكس: سيدتي، نائبة رئيس البوندستاغ الألماني، هل تدركين أي خطاب قديم معاد للسامية تستخدمينه هنا؟ على اليهود أن يلوموا أنفسهم، وهذا لا يليق بممثل هيئة دستورية! إذا كان لديك ذرة من اللياقة، استقيلى.

فيما غرد فولكر بيك رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، عبر تويتر: تم الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، وتتعرض إسرائيل لهجمات حزب الله بشكل شبه يومي،و تعرضت إسرائيل للهجوم من قبل إيران الليلة، وأنتى تقولى ان إسرائيل استفزت؟ هل اخترق إخوانك حسابك؟.

وبعد الانتقادات الشديدة، حذفت السياسية منشورها وكتبت: في مثل هذا الوضع الساخن، كل التعليقات تظهر أن الجميع هنا يهاجمون بعضهم البعض. ولهذا السبب قمت بحذف مشاركتي، الحرب سيئة بما فيه الكفاية.