عميد زراعة القاهرة: وضع خطة زمنية لامتحانات نهاية العام وقريبا إعلان الجداول

كتب ـ محمد صبحى

بدأت كليات جامعة القاهرة فى الاستعداد مبكرا لماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2023/2024 ، والتي من المقرر أن تنطلق الاختبارات نهاية الشهر المقبل، وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعى والتي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى.

قال الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من وضع الإطار العام بالخطة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2023/ 2024، تمهيدا لوضع جدول الامتحانات داخل الخطة الزمنية وإعلان الجدول للطلاب إلكترونيا عبر موقع الكلية الإلكترونى.

وأضاف الدكتور سامح عبد السلام فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الخطة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، تؤكد انتظام الامتحانات حتى قبل عيد الأضحى المبارك وذلك لتجنب فصل مواعيد الاختبارات فى إجازة عيد الأضحى، لافتا إلى انه تم مراجعة المعامل تمهيدا لإجراء الاختبارات للمواد العملى والشفوى حسب طبيعة الدراسة فى كل مادة وفقا لطبيعة الكلية التي تمزج بين الدراسة والاختبارات المعملية والاختبارات المقالية فى اللجان .

وذكر عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الكلية تتابع كافة الترتيات الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ، ويتم تشكيل لجان الممتحنين ولجان الكنترولات لتكون على اتم استعدادا لامتحانات نهاية العام.