اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 12:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

عقب الهجوم الإيراني.. يونايتد إيرلاينز تعلق رحلة متجهة إلى تل أبيب اليوم

الأحد، 14 أبريل 2024 11:22 م
عقب الهجوم الإيراني.. يونايتد إيرلاينز تعلق رحلة متجهة إلى تل أبيب اليوم يونايتد إيرلاينز
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز إلغاء رحلة اليوم الأحد المقررة من نيويورك إلى تل أبيب في أعقاب آخر المستجدات في الشرق الأوسط، نتيجة الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء السبت.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99%" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وتحسبا لأي أضرار ستنتج عن الهجوم الإيراني أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت في تعليمات جديدة موجهة للجبهة الداخلية، إلغاء جميع الأنشطة التدريسية في إسرائيل منذ الليلة وحتى إشعار آخر.

هذا وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني السبت، إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات بشكل كامل، بسبب تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني.

وفي وقت لاحق أعلن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل إعادة فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل.







حرب إيران واسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

إيران تضرب إسرائيل اليوم

صواريخ إيران النووية

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

أقوى صاروخ إيراني

إيران الآن مباشر

كم عدد صواريخ إيران

سبب ضرب ايران لاسرائيل

إيران

إسرائيل

إيران وإسرائيل

هجوم إيران

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الصادق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة