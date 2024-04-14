عقب الهجوم الإيراني.. يونايتد إيرلاينز تعلق رحلة متجهة إلى تل أبيب اليوم

أحمد علوى

أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز إلغاء رحلة اليوم الأحد المقررة من نيويورك إلى تل أبيب في أعقاب آخر المستجدات في الشرق الأوسط، نتيجة الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء السبت.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99%" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وتحسبا لأي أضرار ستنتج عن الهجوم الإيراني أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت في تعليمات جديدة موجهة للجبهة الداخلية، إلغاء جميع الأنشطة التدريسية في إسرائيل منذ الليلة وحتى إشعار آخر.

هذا وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني السبت، إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات بشكل كامل، بسبب تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني.

وفي وقت لاحق أعلن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل إعادة فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل.