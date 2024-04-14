اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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شرطة أستراليا تعلن تحديد هوية منفذ الهجوم المميت داخل مركز التسوق بسيدنى

الأحد، 14 أبريل 2024 10:21 ص
شرطة أستراليا تعلن تحديد هوية منفذ الهجوم المميت داخل مركز التسوق بسيدنى الشرطة الاسترالية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة في أستراليا أنها حددت هوية منفذ الهجوم المميت الذي وقع أمس السبت في مركز للتسوق في مدينة سيدني.


وقالت الشرطة الأسترالية - حسبما ذكر اديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد أن منفذ الهجوم هو رجل يبلغ من العمر 40 عاما ويعاني من مرض عقلي و"لا شيء" يشير إلى دافع إرهابي محتمل.


وأوضح "أنتوني كوك" نائب مفوض شرطة "نيو ساوث ويلز" أن الرجل كان معروفا لسلطات إنفاذ القانون في البلاد وليس هناك ما يشير إلى وجود أي دافع أو أيديولوجية معينة لتنفيذ هذا الهجوم الذي أسفر عن ستة قتلى والعديد من الجرحى بينهم طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر.


يذكر أن الهجوم وقع في مركز ويستفيلد بوندي جانكشن للتسوق بعد ظهر السبت (حسب التوقيت المحلي للبلاد).


يشار إلى أنه قلما تحدث هجمات مماثلة في أستراليا حيث أن نسبة الجرائم العنيفة منخفضة.







استراليا

الشرطة الاسترالية

هجوم على مركز تسوق

سيدنى




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