سياح العالم يحتضنون سحر الفراعنة في مقابر وادى الملوك غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة وادى الملوك والملكات غرب محافظة الأقصر، حالة من الإقبال اليومية المميزة من سياح العالم للاستمتاع بالطقس الدافئ صباحاً عقب الاستمتاع برحلات البالون الطائر فجراً، حيث تشهد المنطقة العمل اليومى فى الترميمات المميزة لمقابر الملوك عبر فريق من المرممين والمرممات الصعايدة لترميم وإظهار ألوان ونقوش المقابر المختلفة خلال زيارتها من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم.



ويتوافد السياح من حول العالم على زيارة الأقصر فى تلك الفترة والاستمتاع فى معالمها وأبرزها مقابر وادى الملوك والملكات التي تم تشييدها لدفن ملوك الأسر الفرعونية المختلفة في باطن جبل القرنة منذ آلاف السنين، حيث إنه فى مقدمتهم سياح دول شرق آسيا من الصين واليابان وكوريا وغيرها، بجانب بعض الجنسيات الأوروبية وأبرزهم الأسبان والإنجليز والأمريكان والمقدونيين والألمان والأمريكان أيضاً.



ومن جانبها كشف الدكتور على رضا مدير منطقة وادى الملوك الأثرية غرب الأقصر، عن نجاح فرق الترميم حتى الآن فى الإنتهاء من ترميمات وتجميل وإظهار الألوان والنقوش فى 13 مقبرة ملكية متنوعة لخدمة السياح من حول العالم، ويجرى استمرار العمل بصورة يومية لخدمة تاريخ الملوك فى البر الغربى.



ويضيف الدكتور على رضا، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع ترميم المقابر الأثرية شمل العمل في الترميم والصيانة الخاصة بمقبرة الملك رمسيس التاسع، أحد ملوك الأسرة العشرين للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بها ضمن خطة المجلس الأعلى للآثار الشاملة لترميم جميع المقابر الموجودة بالبر الغربي منها مقابر وادي الملوك والملكات ودير المدينة والأشراف، حيث وجه وزير السياحة والآثار فى زيارته الأخيرة بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال ترميم المقابر المغلقة لتجهيزها لإستقبال الزائرين واستيعاب التدفق في نمو الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري خلال الموسم السياحي الشتوي القادم.



استمتاع السائحين داخل مقابر وادى الملوك والملكات



استمتاع السائحين فى مقبرة رمسيس الرابع



استمتاع السياح فى مقابر وادى الملوك والملكات



افواج السياح داخل مقبرة مرنبتاح بالأقصر



الزيارات المميزة للسائحين فى مقابر الملوك



السياح داخل مقبرة مرنبتاح بوادى الملوك



السياح يزورون مقابر البر الغربى



السياح يستمتعون بمقابر وادى الملوك والملكات



السياح يلتقطون الصور داخل مقابر ملوك الأقصر



توافد السياح على مقابر الملوك غرب الأقصر



جانب من استمتاع السياح فى مقبرة مرنبتاح بالأقصر



جانب من الزيارات السياحية فى مقابر الملوك والملكات



رحلة السياح داخل مقبرة مرنبتاح بالبر الغربى



زيارات السائحين بمقبرة رمسيس الرابع



زيارات السياح داخل مقابر غرب الأقصر