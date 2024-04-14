سوناك: سلاح الجو الملكى البريطانى أسقط عددا من الطائرات الإيرانية

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد إن سلاح الجو الملكي البريطاني أسقط عددا من الطائرات الإيرانية بدون طيار .

وأكد سوناك حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن المملكة المتحدة أرسلت طائرات إضافية إلى المنطقة كجزء من العمليات الجارية بالفعل في كل من العراق وسوريا، كما وصف التصعيد الأخير بالخطير وغير ضروري وأدانه بأشد العبارات.

وأوضح سوناك أنه بفضل الجهد الدولي المنسق الذي شاركت فيه المملكة المتحدة، تم اعتراض جميع هذه الصواريخ تقريبا وهو ما أنقذ الأرواح ليس فقط في إسرائيل ولكن في الدول المجاورة مثل الأردن.