زيادة المتصلين على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان لتلقى العلاج.. فيديوجراف

كتب مدحت وهبة

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق "فيس بوك" فيديوجراف عن نتائج حملة "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، حيث تنفذ الحملة شركة ميديا هب لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

وتضمن الفيديو جراف نتائج الحملة على مدار أسبوعين ، من حيث زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتلقي العلاج المجاني وفى سرية تامة أيضا الفئات العمرية ، ومدى تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الحملة لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.