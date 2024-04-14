اليوم السابع
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رئيس هيئة الطيران المدني الأردني: الأوضاع الجوية عادت لطبيعتها وتم استئناف حركة الطيران

الأحد، 14 أبريل 2024 07:58 ص
رئيس هيئة الطيران المدني الأردني: الأوضاع الجوية عادت لطبيعتها وتم استئناف حركة الطيران الطيران الأردنى - أرشيفية
أ ش أ

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أكد رئيس هيئة الطيران المدني الأردني هيثم مستو، أن الأوضاع الجوية في سماء المملكة عادت لطبيعتها وتم استئناف حركة الطيران الدولية في عموم مطارات الأردن عقب انتهاء المخاطر الأمنية التي تعرضت لها المنطقة منذ مساء أمس.

وقال مستو، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني صباح اليوم الأحد، بإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران جاءت عقب تأكيدات من قبل الجهات المعنية بزوال سبب الإغلاق.

وأشار إلى أنه يتم حاليا التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لاستقبال ومغادرة جميع الطائرات الدولية من وإلى الأردن ومطاراته الدولية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي وتقييم الوضع يتم بكل دقة بين جميع المؤسسات والأجهزة الأردنية المعنية في ذات الشأن.

ولفت إلى أن قرار الإغلاق السابق الذي اتخذه الأردن بإغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء كان مؤقتا واحترازيا في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، مؤكدا أنه مع زاول المخاطر عادت الأمور إلى مسارها الطبيعي.







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