رئيس الوزراء البلجيكى يزور المغرب اليوم لحضور اجتماع اللجنة المشتركة العليا

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يصل رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دو كروو، العاصمة المغربية "الرباط"، الأحد؛ للمشاركة، مع نظيره المغربى عزيز أخنوش، فى اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادى والتقني، والذى من المقرر عقده غدا /الإثنين/، برئاسة مشتركة من رئيسى الحكومتين.



وعلى الرغم من وجود علاقات سياسية وأمنية قوية بين البلدين، إلا أن العلاقات الاقتصادية تبقى دون تحقيق طموحات البلدين، إذ أن قيمة التبادل التجارى لا تجاوز حاجز المليار يورو فى كل اتجاه.



ومن المقرر أن تعمل اللجنة العليا المغربية البلجيكية إلى تحديد فرص جديدة لتعزيز الشراكة فى مجال التبادل التجارى والاستثمارات الثنائية، مع الاخذ فى الاعتبار بأن المغرب يمكن أن يكون مركزا تجاريا لبلجيكا نحو إفريقيا.