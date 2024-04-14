رئيس الإمارات وأمير قطر يؤكدان ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع بالمنطقة

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أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إلى جانب إيجاد أفق سياسي للسلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن الاستقرار والأمن للجميع.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم /الأحد/، حيث بحثا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.



وشدد الشيخ محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.