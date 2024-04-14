خطوات استخرج بدل فاقد لبطاقة التموين بدمياط من 40 مكتبا

دمياط - هيثم مراد

خصصت مديرية التموين بدمياط، عددا من مكاتب خدمة المواطنين على مستوى المحافظة والبالغ عددها 40 مكتبا إضافة إلي مبني مديرية التموين الرئيسي.

ويعرض "اليوم السابع" خطوات الحصول على بطاقة بدل فاقد من بطاقات التموين والتي جاءت على النحو التالي.

- تقديم صورة البطاقة التموينية أو صورة بطاقة الرقم القومي

- التوجه إلي أقرب مركز خدمة تابع لمديرية التموين بالمحافظة

-تقديم استمارة بدل فاقد بـ 1 جنيه.

- سيتم استخراج البطاقة في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم تخصيص 40 مكتبا لخدمة المواطنين على مستوى المحافظة من أجل إنجاز خدمات المواطنين بشكل لائق، موضحا أنه تم إضافة أماكن أخرى لاستقبال المواطنين مثل مبني الخدمات الإلكترونية بالغرفة التجارية.

وفي سياق متصل، أكد وكيل تموين دمياط، أن المديرية استعدت جيدا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلي وجود حملات مكثفة تستهدف الأسواق بشكل كبير لمراقبة السلع ومدي مطابقتها للمواصفات، مؤكدا أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل معها بشكل فوري.