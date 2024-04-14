اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 10:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

جرائم متسلسلة.. ننشر السجل الجنائي لقذافي فراج "سفاح الجيزة"

الأحد، 14 أبريل 2024 09:00 ص
جرائم متسلسلة.. ننشر السجل الجنائي لقذافي فراج "سفاح الجيزة" المتهم قذافى فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتربت أسطورة اخطر مجرم في الـ 20 سنة الماضية من الانتهاء، وهنا نتحدث عن قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بعد صدور أحكام نهائية ضد المتهم بالإعدام والسجن المؤبد.

وخلال السطور التالية سنعرض الأحكام التي حصل عليها سفاح الجيزة، وزينت سجله الإجرامي الخطير ومنها ...

ـــ حكم بالإعدام في واقعة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف "حكم نهائي"

ــ حكم إعدامه في واقعة قتل سكرتيرته "ندي"، "حكم نهائي".

ـ حكم بالإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية "ياسمين"، وبعد تأييده من النقض  أصبح "حكم نهائي".

ـ حكم نهائي بالمؤبد في واقعة تزوير أوراق رسمية.

ــ حكم إعدامه في واقعة قتل زوجته فاطمه زكريا وهذا الحكم صدر في 21 مارس 2022، وهو ح"كم غير نهائي".

وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.


 







سفاح الجيزه

الجنايات

القذافي فراج

النيابة العامة

محكمة الجنايات

سفاح الجيزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة