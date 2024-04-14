جرائم متسلسلة.. ننشر السجل الجنائي لقذافي فراج "سفاح الجيزة"

كتب إيهاب المهندس

اقتربت أسطورة اخطر مجرم في الـ 20 سنة الماضية من الانتهاء، وهنا نتحدث عن قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بعد صدور أحكام نهائية ضد المتهم بالإعدام والسجن المؤبد.

وخلال السطور التالية سنعرض الأحكام التي حصل عليها سفاح الجيزة، وزينت سجله الإجرامي الخطير ومنها ...

ـــ حكم بالإعدام في واقعة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف "حكم نهائي"

ــ حكم إعدامه في واقعة قتل سكرتيرته "ندي"، "حكم نهائي".

ـ حكم بالإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية "ياسمين"، وبعد تأييده من النقض أصبح "حكم نهائي".

ـ حكم نهائي بالمؤبد في واقعة تزوير أوراق رسمية.

ــ حكم إعدامه في واقعة قتل زوجته فاطمه زكريا وهذا الحكم صدر في 21 مارس 2022، وهو ح"كم غير نهائي".

وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.



