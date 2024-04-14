"تموين الإسكندرية": غلق عدد من المخابز المخالفة بمنطقة الطابية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية ، تحرير محاضر مخالفات لبعض المخابز بمنطقة الطابية شرق الإسكندرية، وذلك بعد تلقى العديد من الشكاوى من سوء حالة رغيف الخبز بمنطقة الطابية، مشيرا الى أنه تم تشكيل حملة برئاسته و تم المرور على مخابز منطقة الطابية و تم التحقق من المخالفات المذكورة و تم تحرير مخالفات لتلك المخابز و تطبيق القانون عليها.

يأتى ذلك فى إطار حرص مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية على مصلحة المواطنين بتوفير الخبز البلدى المدعم طبقا للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة و كذلك كافة السلع التموينية، وحرصا من المديرية على الحفاظ على أموال الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنين.



وناشدت مديرية التموين بالإسكندرية، المواطنين عدم القلق وعدم تأثر المنطقة بغلق بعض المخابز بالمنطقة وسوف يتم غلقها تنفيذا للعقوبات بالتتابع و ليس فى أن واحد ،و سيتم تدبير أى احتياجات للمواطنين من الخبز حال تأثر المنطقة بذلك.