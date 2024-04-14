اليوم السابع
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تقرير: 98% ممن يقومون بالشراء عبر الإنترنت يفضلون الدفع "كاش"

الأحد، 14 أبريل 2024 11:00 م
تقرير: 98% ممن يقومون بالشراء عبر الإنترنت يفضلون الدفع "كاش" فلوس كاش _ صورة أرشيفية
كتبت هبة السيد

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كشفت بيانات أن وسائل الدفع المستخدمة في الشراء عبر الإنترنت %98.4 من الأفراد الذين يقومون بالشراء من الإنترنت يفضلون وسيلة الدفع كاش عند الاستلام، بينما %7.2 يفضلون الدفع من خلال المحمول و%3.3 يستخدمون الشبكات الإلكترونية مثل فوري، بينما كانت نسب من استخدموا كروت الإئتمان، كروت مسبقة الدفع،

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.







الانترنت

الشراء اونلاين

الدفع الكاش

المدفوعات الإلكترونية

اقتصاد




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