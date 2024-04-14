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تفاصيل كسوف الشمس الثانى والأخير خلال 2024 × 10 معلومات

الأحد، 14 أبريل 2024 01:00 ص
تفاصيل كسوف الشمس الثانى والأخير خلال 2024 × 10 معلومات كسوف الشمس
كتب محمود راغب

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تشهد الكرة الأرضية، الأربعاء 2 أكتوبر 2024، كسوف الشمس الثاني والأخير في العام الحالي، وهو من النوع الحلقي غير مشاهد في مصر والسعودية.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل كسوف الشمس الثانى والأخير خلال السنة ، كما يلى :

1- تشهد الكرة الأرضية الأربعاء 2 أكتوبر 2024،  كسوف الشمس الثاني والأخير في العام الحالي

2- كسوف الشمس سيكون من النوع الحلقي غير مشاهد في مصر و السعودية.

3-  يستعد القاطنون في النصف الغربي من الكرة الأرضية لرصد هذا الكسوف

4-  سيعبر مسار الكسوف الحلقي في الغالب المحيط الهادئ مما يحد من الرؤية من اليابسة إلى مواقع قليلة.

5- رصد هذا الكسوف ستتم في جزيرة "إيستر" بشيلي

6- وسيشهد السكان هناك كسوف في شكله الحلقي لمدة 6 دقائق و23 ثانية، وهي الذروة العظمى من الكسوف حيث يكون القمر أمام قرص الشمس، تاركا حلقة من ضوء الشمس حول حافته.

7- ظاهرة الكسوف الحلقي تحدث عندما يكون القمر أبعد عن الأرض منه أثناء كسوف الشمس الكلي وبالتالي يبدو أصغر حجما في السماء

8-  سيشاهد الكسوف بعد ذلك في أجزاء من جنوب شيلي ويتحرك بسرعة فوق جبال الأنديز إلى الأرجنتين

9-  في الوقت نفسه سيكون الكسوف الجزئي للشمس مرئيا لملايين الراصدين في معظم أنحاء جنوب أمريكا الجنوبية.

10- كسوف الشمس هو وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا وخسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.







كسوف الشمس

الكسوف والخسوف

كسوف الشمس الحلقة

كسوف حلقى للشمس



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