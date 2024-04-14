تعرف على خطة "زراعة المنيا" خلال الموسم الصيفى × 6 معلومات

المنيا-حسن عبد الغفار

المحاصيل الصيفية مهمة جدا فى الزراعة، لذلك توليها مديرية الزراعة بالمنيا اهتماما كبيرا وتضع الاستعدادات بأشكل مكثفة، حيث رفعت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل الوزارة، درجة الاستعداد فى كافة الإدارات الزراعية والجمعيات استعدادا للفترة القادمة.

وبدأت المحاصيل الشتوية تنضج وأصبح الحصاد فى كل مكان سواء للنباتات الطبية والعطرية أو القمح، وكان لدرجة الحرة أكبر الأسباب فى جعلها تنضج سريعا خاصة المحاصيل البدرية مثل القمح والذرة الشامية والفول الصويا والفول البلدى والنباتات الطبيه والعطرية.



وينشر "اليوم السابع"، أهم ملامح خطة مديرية الزراعة بالمنيا خلال الفترة القادمة وذلك فى 6 معلومات .

1. بحث الاستعدادات لاستقبال الموسم الصيفي والذي بدأ من 1/4/2024

2- التأكيد على توفير مستلزمات الإنتاج بكافة منافذ التوزيع بالجمعيات الزراعية

3. تكليف الإدارات الزراعية بتشكيل لجان برئاسة المهندس مدير عام الإدارة ، وأخرى مماثلة بديوان المديرية لمتابعة أعمال حماية الأراضي اولا بأول ورصد أى تعدى خصوصا خلال فترة عيد الفطر المبارك ، مع التصدى له بكل حسم ، وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ،

4. الاشتراك مع فرق استلام محصول القمح بالشون الزراعية والصوامع

5- تخصيص رقم تليفون بمكتب وكيل الوزارة لتلقى الشكاوى وحسمها فورا

6-تنقية الحصر الصيفي وتدقيق الحيازات على منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الاسمدة المدعمة لمستحقيها ومنع التلاعب

7-سوف يتم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة

8-على مديري الإدارات ضرورة الاستعداد و اليقظة والمرور المستمر على كافة الجمعيات الزراعية خلال فترة القادمة.

