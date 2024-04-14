تعرف على أهم المعلومات عن المدفن الصحى ومشروع تدوير المخلفات بقنا

قنا صابر سعيد

ما زالت محافظة قنا مستمرة في إقامة المشروعات بكافة المجالات ومنها مشروعات المدافن الصحية وتدوير المخلفات، ويستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشروع المدفن الصحي بقوص وتدوير المخلفات.

1. مشروع المدفن الصحى يقع على بعد حوالي 13.5 كم من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا.

2. تكلفة المدفن 110 ملايين جنيه، وتم مراعاة اختيار موقع المشروع مطابق للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، ومراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة.

3. المشروع يهدف إلي التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة ويتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل اطارات وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا، ويمكن تمديد المدفن بإرتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى إلى 7 سنوات.

4. مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 69500 متر مربع بطاقة استيعابية 450 طن يومى بتكلفة 6,851,479 مليون يورو ملبيا لأحتياجات المحافظة حتى عام 2040 ويتضمن خط متكامل من 3 اجزاء ( منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى (الكمبوست )، ومنظومة انتاج بدائل الطاقة لأستخدامه فى مصانع الأسمنت وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة الى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها الى المدفن الصحى.