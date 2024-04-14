تعرف على أسعار دخول الشواطئ العامة الثلاثة بمدينة الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تضم مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، 3 شواطئ عامة، تديرها إدارة النادى الاجتماعى، الذى يترأس مجلس إدارته سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، فضلا عن أعداد كبيرة من الشواطئ الخاصة، والشواطئ المفتوحة الذى يصل إليها الكثير من المواطنين والتى ليس بها خدمات.

ويستعرض "اليوم السابع"، أسعار تذاكر دخول الشواطئ العامة فى مدينة الغردقة، أهم تلك الشواطئ وأكبرها وأقدمها شاطئ النادى الاجتماعى والذى يطلق عليه منتجع العائلات تذكرة الدخول تقدر بقيمه 50 جنيها للفرد، والأعضاء مجانا.

بينما تبلغ سعر تذكرة دخول شاطئ العائلات رقم 2 شاطئ السواقى قديما بسعر 50 جنيها أيضا، وللأعضاء دون تذاكر دخول، حيث إن تلك الشواطئ تم تطويرها بشكل أفضل وأكبر خلال الفترة الماضية .

كذلك بلغت تذكرة دخول شاطئ منتجع العائلات 3، والذي كان يطلق عليه قديمًا الشاطئ العام رقم 4 أو شاطئ ميريت، والذى تم تطويره وافتتاحه مؤخرا بتكلفة تجاوزت الـ30 مليون جنيه، ويقع على طريق الكورنيش بالغردقة، سعر تذكرته تكلفتها 20 جنيها للفرد، والأطفال دون الـ 12 مجانًا وهو الأكثر إقبالا لرخص سعر تذكرته.

من جانبه، قال أشرف فؤاد مدير عام النادى الاجتماعى بالغردقة، إن الشاطئ يفتح أبوابه منذ الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساء، مؤكدا على أن ام تجهيز المقاعد وزيادة عدد المنقذين داخل الشواطئ الثلاثة.

كما تم التنسيق مع الاسعاف بالتواجد الدائم لسيارته داخل الشواطئ تحسبا لحدوث أى طوارئ.



استعدادات العيد فى الشواطئ



منتجع العائلات بالغردقة



