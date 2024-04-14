تحرير 30 محضر مخالفة لعدد من المنشآت الغذائية بحملات مكثفة لصحة الإسماعيلية

الإسماعيلية _ السيد فلاح

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال الأيام الماضية، كما شنَّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة الإسماعيلية حملة مكثفة على المنشآت الغذائية حيث تم المرور على 30 منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم، وأسفرت الحملة عن إعدام 59 كجم و16 لتر من السلع منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير 30 محضر مخالفة منها 13 محضر جنحة صحية و17 محضر لعدم نظافة المنشأة، وسحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وصدور 3 توصيات بالغلق لعدم وجود رخصة.

وأضاف وكيل الوزارة الصحة بالإسماعيلية، أن فريق صحة البيئة قام بالمرور على محطتين مياه ومحطة صرف صحي بأبوصوير والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقًا للمعايير الصحية.

وقامت لجان الإشراف بالمرور على مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز عقر الحيوانات لليوم الرابع على التوالي، بالتنسيق مع مسئول مكاتب الصحة ومسئول مراكز العقر؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية وتواجد الأطقم الطبية حسب جداول النوبتجيات، حيث قامت اللجان بمتابعة كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال الدورية من عمر يوم وحتى عام ونصف، كما تم التأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز عقر الحيوان.