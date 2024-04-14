اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بريطانيا تدين الهجوم الإيرانى على إسرائيل

الأحد، 14 أبريل 2024 12:13 ص
بريطانيا تدين الهجوم الإيرانى على إسرائيل سوناك
أ ش أ

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أدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل.

وقال سوناك -في بيان- إن بريطانيا "تعمل بشكل عاجل لمنع المزيد من التصعيد"، وفق ما نقلته صحيفة (إندبندنت) البريطانية اليوم السبت.

وأضاف قائلا: "أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور للنظام الإيراني ضد إسرائيل. لقد أثبتت إيران مرة أخرى أنها عازمة على خلق الفوضى في ساحتها الخلفية".


وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن أمن إسرائيل وجميع شركائنا الإقليميين".


وأضاف: "جنبًا إلى جنب مع حلفائنا، نعمل بشكل عاجل على استقرار الوضع ومنع المزيد من التصعيد. لا أحد يريد رؤية المزيد من إراقة الدماء".







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