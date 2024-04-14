برلماني أردني: ما يحدث يؤكد تحذيرات الرئيس السيسي والملك من توسيع دائرة الحرب

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أكد عضو مجلس النواب الأردني عمر العياصرة، أن ما يحدث في المنطقة من هجمات إيرانية يؤكد تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله المتكررة من تخوفات اتساع دائرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مشددا على ضرورة سماع صوت العقل الذي يخرج دائما من مصر والأردن بشأن الوقف الفوري للحرب على القطاع.



وقال العياصرة - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان اليوم /الأحد/ - إن هجمات الجانب الإيراني تؤكد أن المنطقة أصبحت أمام تحد كبير نظرا لعدم سماع تحذيرات الرئيس السيسي والعاهل الأردني من استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكدا "أننا في أمس الحاجة حاليا للإصغاء للنداءات المصرية الأردنية بشأن ضرورة وقف التوترات بالمنطقة وعدم استغلال الحرب على غزة".



ووجه رسالة إلى الشعب الأردني بضرورة الهدوء وعدم الالتفاف نحو الشائعات التي تهدف إلى الهلع والخوف حفاظا على الأمن القومي الأردني، مشيدا بقدرة القوات المسلحة الأردنية على التصدي واعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية، التي وصلت الأجواء الأردنية.



وكانت الدفاعات الجوية الأردنية، قد نجحت قبل ساعات، في التصدي لمسيرات دخلت الأجواء الأردنية وذلك في محيط مطار الملكة علياء الدولي.