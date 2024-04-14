اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 06:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بايدن: اجتماع مرتقب مع قادة السبع لتنسيق رد دبلوماسى على هجوم إيران

الأحد، 14 أبريل 2024 04:54 ص
بايدن: اجتماع مرتقب مع قادة السبع لتنسيق رد دبلوماسى على هجوم إيران بايدن
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كلمة له تعليقا على الهجوم الإيرانى على إسرائيل، ان هناك اجتماع مرتقب مع قادة السبع لتنسيق رد دبلوماسي علي هجوم إيران.

وشدد بايدن على إدانته الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وانه تحدث مع نتنياهو للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل.

وخال كلمته ، قال بايدن، "بفضل عمليات الانتشار ومهارة جنودنا ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع المسيرات والصواريخ تقريبا، وسنظل يقظين لجميع التهديدات ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".

وطلب وزير الدفاع لويد أوستن من نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، إبلاغ القيادة الأميركية بأي رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وتحدث أوستن وجالانت هاتفياً بعد ساعات من الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ، رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف سفارة طهران في دمشق.







إيران

إيران واسرائيل

هجوم إيران

حرب إيران واسرائيل

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة