بايدن: اجتماع مرتقب مع قادة السبع لتنسيق رد دبلوماسى على هجوم إيران

أحمد علوى

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كلمة له تعليقا على الهجوم الإيرانى على إسرائيل، ان هناك اجتماع مرتقب مع قادة السبع لتنسيق رد دبلوماسي علي هجوم إيران.

وشدد بايدن على إدانته الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وانه تحدث مع نتنياهو للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل.

وخال كلمته ، قال بايدن، "بفضل عمليات الانتشار ومهارة جنودنا ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع المسيرات والصواريخ تقريبا، وسنظل يقظين لجميع التهديدات ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".

وطلب وزير الدفاع لويد أوستن من نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، إبلاغ القيادة الأميركية بأي رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وتحدث أوستن وجالانت هاتفياً بعد ساعات من الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ، رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف سفارة طهران في دمشق.