انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وسط تركيز على أفريقيا.. غدا

كتب عبد الحليم سالم

تنطلق غدا الاثنين ولمدة 5 أيام بالعاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات مجموعة البنك الدولى وسط تحديات عالمية اقتصادية وسياسية ، ووسط تركيز على قارة أفريقيا خلال اجتماعات الربيع العام الجارى، بهدف دعم القارة .

وذكر الموقع الرسمي للبنك الدولى أنه تم عقد المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع 2024، حيث تناول أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي التحديات العالمية الملحة وتواصل مع الصحفيين من جميع أنحاء العالم.



أضاف أنه في 17 أبريل الجارى سيتم التعرف على ما هو مطلوب لتوسيع نطاق الحلول وزيادة الاستثمارات التي ستساعد على توفير الكهرباء لملايين الأفارقة وإحداث تحول في الاقتصادات الأفريقية.



وفي 18 أبريل الجارى ستنطلق فعالية يناقش فيها الخبراء كيف يمكننا المساعدة في ضمان زيادة خدمات الرعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة على مستوى العالم لمزيد من الناس.



يشار أنه يتم عمل البث المباشر باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية للفعاليات .