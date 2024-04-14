المديريات التعليمية توجه بالالتزام بمواصفات امتحانات الفصل الدراسى الثانى

كتب محمود طه حسين

أصدرت المديريات التعليمية تعليمات للموجهين بالإدارات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالى، والمقرر أن تنطلق يوم 8 مايو المقبل، والالتزام بمواصفة أسئلة الامتحانات، مشددة على ضرورة الاشراف على جميع أعمال الامتحانات ومراجعة الالتزام بضوابط وضع الامتحانات وفق نشرة الموانع.

وأوضحت المديريات التعليمية، في خطاب للإدارات التعليمية علي مراجعة درجات الاختبارين وفبراير ومارس السابقين والمهام الأدائية ودرجات الحضور والسلوك والتقويمات الشفوية والأنشطة التعاونية للطلاب المنخفضة درجاتهم في التقويمات قبل بدء الامتحانات للمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية واتخاذ اللازم حيال المراجعة وحصول الطالب على حقة.

ووجهت المديريات التعليمية، بالانتهاء من التقييمات العملية للأنشطة التربوية مع احضار افادة بذلك وعملي الحاسب الآلي وعملي العلوم والمهام الادائية والمواد التي لا تضاف للمجموع والمستوي الرفيع للمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات.

