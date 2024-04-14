القاهرة الإخبارية: الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى بيروت وعمان

كتب محمد شرقاوى

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن استئناف رحلاتها التجارية إلى بيروت وعمان، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تحويل مسار جميع الرحلات القادمة والمغادرة بعيدًا عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقًا لخط سيرها الجديد؛ نظرًا للحالة الأمنية التى تمر بها المنطقة وحرصًا على سلامة المسافرين.

وأعلن التلفزيون الرسمى الإيرانى قبل قليل أن إيران بدأت "هجوما واسعا" بالمسيرات والصواريخ على أهداف داخل إسرائيلى ردا على قصف القنصلية الإيرانية فى العاصمة السورية بدمشق.