اليوم السابع
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الغرف التجارية: هبوط حاد فى جميع السلع الأساسية

الأحد، 14 أبريل 2024 10:58 م
الغرف التجارية: هبوط حاد فى جميع السلع الأساسية علاء عز
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك هبوطا حادا في جميع السلع الأساسية المستوردة بأسعار عام فبراير 2023، مؤكدا أن الأرز متواجد حاليا في السلاسل التجارية بكسر 5% بسعر 27.5 وسبب نزول أسعاره يرجع إلى انخفاض سعر الدقيق لحوالى ألفين جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولي المصرية، أن هناك انخفاضا حادا في المكرونة في السوق بعد انخفاض سعر الدقيق في السوق المصرية بألفين جنيه، مؤكدا أن الغرفة تعمل بتوجيهات مجلس الوزراء بتخفيض السلع الأساسية وتم التوافق مع كبار التجار لخفض فوري فى السلع الأساسية.


وتابع أن هناك خصومات تجاوزت من 25 لـ30%، في عدد من السلع الأساسية كما أن هناك انخفاض كبير في الزيوت تصل إلى 30%، مؤكدا أن أسعار الأرز ستستمر في الهبوط خلال الفترة المقبلة.







الغرف التجارية

المكرونة

اسعار الارز

يوسف الحسينى

علاء عز




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