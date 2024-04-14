الصحة: 15 مليون سيدة تلقين خدمات المتابعة الدورية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

كتبت هند مختار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 48 مليونًا و400 ألف زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر مارس الماضي.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء أن إجمالي عدد الزيارات ينقسم إلى 21 مليونًا و632 ألفًا و413 زيارة لأول مرة، و15 مليونًا و864 ألفًا و979 زيارة دورية، و10 ملايين، و903 آلاف و41 زيارة عارضة.