الصحة: إنهاء 54 مشروعا فى 24 محافظة بتكلفة 57.3 مليار جنيه عام 2026

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤن المشروعات القومية أن المشروعات المتوقع الانتهاء منها خلال من 6 إلى 8 شهور بتكلفة 10.9 مليار جنيه فى 11 محافظة بإجمالى عدد أسرة 2747 فى أكثر من 20 مشروعا.

وتابع: الفترة من 2025 وحتى عام 2026 ستشهد طفرة كبيرة فى المشروعات القومية فى القطاع الطبى حيث إنه من المقرر الانتهاء من 54 مشروعا فى 24 محافظة بإجمالى تكلفة 57.3 مليار جنيه وتشمل 9588 سريرا بينها 6414 إقامة و2215 عناية و1405 غسيل كلوى و313 عمليات و959 حضانات.

وأوضح أنه جار إنشاء مستشفى طوارئ العين السخنة، بتكلفة 490 مليون جنيه، باجمالى 64 سريرا، مضيفا أنه جار الانتهاء من إنشاء مستشفى كوم امبو، ومستشفى السباعية، بمحافظة أسوان، بتكلفة تبلغ 932 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 200 سرير منها 105 أسرة إقامة داخلى و43 سرير رعاية و53 ماكينة غسيل كلوي، و52 حضانة، و10 غرف عمليات، علاوة على مستشفى الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة تبلغ 680 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 138 سريرا، منها 80 سرير إقامة داخلي، و23 سرير رعاية، و35 حضانة، و6 غرف عمليات، و21 ماكينة غسيل كلوى.

وتابع: جارى الانتهاء من إنشاء مستشفى طنطا العام، والسنطة المركزى بمحافظة الغربية، بتكلفة تبلغ 1.35 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية 517 سريرا، منها 407 أسرة إقامة داخلي، و58 غرفة رعاية، و52 ماكينة غسيل كلوي، و51 حضانة، و14 غرفة عمليات، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى بدر المركزى بمحافظة البحيرة، بتكلفة تبلغ 638 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 100 منها 78 اقامة و14 غرفة رعاية، و8 حضانات، و4 غرفة عمليات.

ولفت إلى أنه جارى الانتهاء من إنشاء مستشفى العبور بمحافظة القليوبية، بتكلفة تبلغ 260 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 189 سريرا، منها 122 سرير اقامة داخلي، و47 سرير رعاية، و20 ماكينة غسيل كلوى و20 حضانة، و5 غرف عمليات.