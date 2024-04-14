اليوم السابع
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السعودية تدعو لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب

الأحد، 14 أبريل 2024 02:32 ص
السعودية تدعو لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب
أحمد علوى

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قالت الخارجية السعودية في بيان عاجل، إنها تعرب عن قلقها العميق من التصعيد العسكري في المنطقة ومن تداعياته الخطيرة، على خلفية الهجوم الإيراني الموسع الذي استهدف إسرائيل.

وقال البيان: "أعربت الخارجية السعودية عن قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب".

وأكدت الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.







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