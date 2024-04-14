الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تخفيف التوترات وعدم الانجرار لاتساع دائرة الصراع

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة تخفيف التوترات وعدم الانجرار إلى اتساع دائرة الصراع، مشددا على أن الحروب لن تجلب الحلول للشعوب وستعمق المشاكل بين البلدان.

وشدد خلال لقائه اليوم الأحد ، مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية باعتبارها عنصراً أساسياً لاستقرار المنطقة، عبر منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، التطورات الأخيرة في المنطقة، و مناقشة أمن الحدود وضرورة التنسيق والتعاون البنّاء في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار مع دول الجوار وبما يعود بالمنفعة على الجميع ويحقق مصالح الشعوب.

من جانبه، قدّم مستشار الأمن القومي العراقي عرضاً حول الوضع الأمني والخطط الموضوعة للحفاظ على الاستقرار في البلد، مشيداً "بطروحات رئيس الجمهورية في الحفاظ على المنجزات المتحققة وتكاتف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار .