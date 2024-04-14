الرئيس الإيرانى: أى مغامرة ضد مصالح طهران ستواجه برد عسير يبعث على الندم

كتب عبد الوهاب الجندى

حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من أية مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني، قائلا: سيواجه ردا عسيرا يبعث على الندم"، وفق ما كتب على موقع إكس اليوم الأحد.

وقال رئيس إيران: "الجمهورية الإسلامية، وفي إطار حقها المشروع للدفاع عن إيران العزيزة، وكخطوة أولية من خلال عمليات صاروخية ناجحة واستخدام طائرات مسيرة، استهدفت عددا من المقرات العسكرية التابعة لكيان الاحتلال".

وشنت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

بدوره قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل عاشت "واحدة من أكثر الليالي دراماتيكية"، ولكنه "وبفضل الاستعدادات المستمرة حققنا نتائج رائعة".