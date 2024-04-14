التخطيط: نستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024/ 2025

كتبت أسماء أمين

حققت الدولة المصرية إنجازات كبيرة فى التكيف مع المناخ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء.

وعن أهم المشروعات الخضراء التي نفذتها الدولة المصرية تتمثل في محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها، أن الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024/2025

وتصل التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر بنحو 14.7 مليار دولار



ووصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" إلى 336 مليار جنيه في عدد من القطاعات منها :

اهم المشروعات الخضراء في مصر

وعن اهم المشروعات الخضراء بمصر، تتمثل في محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024/2025 .

وتصل التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر بنحو 14.7 مليار دولار.



المشروعات المستهدفة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 23/2024

1- تشمل إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم

2- نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومى لتطوير الطُرُق بإجمالى أطوال 100كم

3- استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة

4- الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات

5- استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات

6- استكمال تجهيز الأراضى الـمُخصّصة لـمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع “بنبان” للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان

أهم مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية

1- القطار الكهربائي السريع

2- مترو الأنفاق

3- مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر

4- الإدارة المستدامة للملوثات العضوية،

5- محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة

6- محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس)

7- منظومة المخلفات الصلبة

8- إنشاء وتطوير المجازر الآلية

9- مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم

10- محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 الاف م3/يوم

11- توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250ألف م3/يوم

12- علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم .



رفع الطاقة المتجددة لـ 42% عام 2035

تستهدف الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 222023، ثم إلى 25% عام 2024-2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 لتصل إلى "42%"، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.

اهم مشروعات الطاقة المتجددة

1- مجمع بنبان للطاقة الشمسية بحجم استثمارات لبلغ 2 مليار دولار. وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات

2- توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار. وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.

3- محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة 12 مليار جنيه. وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات.

4- محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه. وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.

تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية خلال 2023/2024

1- مبادرة التغيرات المناخية ويتم من خلالها استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات أثار التغيرات المناخية على مصر

2- المحميات الطبيعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بعدد (٤) محميات طبيعية

3- مبادرات تعزيز الوعي البيئي جميلة يا مصر

4- مبادرة أتحضر للأخضر،

5- مبادرة تحسين نوعية الهواء من خلال التوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بعدد (١٣) نقطة رصد

6- المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتستهدف زراعة 1.5 مليون شجرة

7- مبادرة تحسين نوعية المياه من خلال تنفيذ عدد (١٢) رحلة حقلية لرصد نوعية المياه بالبحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات المصرية.



أبرز مشروعات النقل النظيف

1- مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو. وسيستفيد من مونوريل العاصمة الإدارية 600 ألف راكب يومياً. بينما سيستفيد من خط مونوريل 6 أكتوبر 650 ألف راكب يومياً.

2- مشروع القطار الكهربائي السريع بإجمالي تكلفة 519.5 مليار جنيه.

3- مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي تصل تكلفته إلي 44.9 مليار جنيه. وسيستفيد منه مليون راكب يومياً.

أبرز مشروعات الصرف الصحي المستدام وتحلية المياه

1- محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وتصل التكلفة الاستثمارية إلي مليار دولار. بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يومياً

2- محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بتكلفة 7.8 مليار جنيه. وبلوغ إجمالي طاقة التوسعات مليون م3 يومياً لتصل إلي 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023.

3- محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة بتكلفة تصل إلي 150 مليون دولار. بإجمالي طاقة إنتاجية 150 ألف م3 يومياً.

أما فى العام المالى الحالى 22/23 وجهت الحكومة نحو 40% من مخصصات الخطة الاستثمارية إلى الاقتصاد الأخضر بقيمة 336 مليار جنيه فى كافة القطاعات، رافعة شعار "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة"، وذلك لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات الخضراء فى كل قطاع، كمشروعات تبطين الترع فى الرى، والطاقة الشمسية فى الكهرباء، ومشروعات القطارات الكهربائية فى النقل.

يشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يضم 6 محاور مهمة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات"، وقد استحوذ قطاع النقل على النسبة الأعلى من إجمالي المخصصات الموجهة للمشروعات الخضراء هذا العام باستثمارات بلغت قيمتها 300 مليار جنيه.



ووصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" الى 336 مليار جنيه في عديدٍ من القطاعات منها :

1- النقل 300 مليار

2- الكهرباء 2.4 مليار

3- التنمية الـمحليّة 2.8 مليار

4- والري 26.4 مليار

5- الإسكان 4.5 مليار

6- 38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام.

7- 25 مليار جنيه للطاقة النظيفة.

8- 22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة.

9- 18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة.

10- 14 مليار جنيه للري المستدام.

11- 11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.



